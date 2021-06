Cameroun : mobilisation pour la sécurité ferroviaire

A l’occasion de la 13ème journée mondiale de sensibilisation aux passages à niveau, Camrail organise, en partenariat avec l’Ong Sécuroute, des séances de sensibilisation à la sécurité sur l’ensemble du réseau ferroviaire.Les activités sont particulièrement menées dans la ville de Douala, aux passages à niveau du PK 5, de Nyalla et de la zone portuaire.

Axée sur le thème « La distraction peut être fatale », la sensibilisation porte sur les dangers de l’incivisme au franchissement des passages à niveau et de la prolifération des passages clandestins sur la voie ferrée.

Camrail, filiale de Bolloré Railways, a en effet enregistré en 2020, 14 collisions sur les passages à niveau et traversées clandestines. La société de transport ferroviaire dit avoir enregistré neuf accidents depuis janvier 2021, avec des conséquences humaines et matérielles importantes.

« Camrail fait de la sécurité, un levier essentiel dans la réalisation de ses activités. Et c’est à juste titre que nous appelons l’ensemble des acteurs au respect des règles de sécurité, des lois et textes réglementaires sur le domaine ferroviaire, pour que l’activité ferroviaire au Cameroun se déroule plus sereinement sans tous ces incidents et accidents aux passages à niveau et sur les multiples traversées clandestines érigées ces derniers temps sur la voie ferrée par les populations riveraines. Tenez, on compte une centaine de traversées clandestines sur le réseau (de Douala à Ngaoundéré) », affirme Elie Bersot Patrick Evina, Coordonnateur Management de la Sécurité chez Camrail.

Dans le cadre du programme de renforcement de la sécurité ferroviaire, Camrail a, avec le concours de l’Etat du Cameroun et de la Banque mondiale, procédé à l’automatisation en 2019 de six passages à niveau dans les villes de Douala et Yaoundé.

« Sécuroute félicite Camrail pour la pérennisation de cette initiative, et invite les usagers de la route au respect des règles du Code de la route appuyées par la signalisation mécanique ou lumineuse présente sur chaque passage à niveau et pense également que la simple prudence permettrait de réduire de façon considérable le nombre d’accidents aux passages à niveau », indique Martial Manfred Missimikin, Président de Sécuroute Africa.

Camrail transporte en moyenne chaque année 575.000 passagers et 1.650.000 tonnes de fret depuis 1999. Acteur majeur du développement économique et social au Cameroun, Camrail investit 12 milliards de francs CFA par an dans la maintenance des infrastructures et des matériels ferroviaires. L’entreprise reverse en moyenne 11 milliards de FCFA chaque année à l’État du Cameroun au titre des redevances, taxes et impôts.