Brazzaville va abriter la 3ème édition de la fête du livre congolais

Plusieurs Hommes de lettres viendront de la RDC, du Gabon, du Cameroun et autres pays prendre part à cet évènement littéraire qui se tiendra du 10 au 12 octobre 2019.

Brazzaville, la capitale congolaise, va abriter du 10 au 12 octobre 2019, la fête du livre congolais. Il va s’agir de mettre en lumière le livre, l’édition, l’écrivain et le talent littéraire. Le thème qui a été choisi pour cette troisième édition est « La circulation du livre en Afrique centrale, un réel défi ».

Ils viendront de la République démocratique du Congo, du Gabon, du Cameroun, de Pointe-Noire, ainsi que des associations en lien avec le livre et la littérature pour prendre part à des tables rondes sur le roman, le théâtre, la nouvelle, l’essai, la poésie.

Des expositions-ventes et dédicaces sont également de mise. La fête du livre congolais est organisée par le Pen Centre Congo Brazzaville, Les Dépêches de Brazzaville, la Librairie les Manguiers, l’Association culture Elongo et le Club de lecture et écriture.