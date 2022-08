Bollore Transport & Logistics Congo aux cotes des jeunes filles en situation de rue avec ASI

Bolloré Transport & Logistics Congo s’est associé à ASI dans un programme de suivi et d’autonomisation des jeunes filles en situation de rue.

Le 9 août 2022, lors d’un point de travail sur le partenariat conclu entre Bolloré Transport & Logistics Congo et l’ONG Actions de Solidarité Internationale en sigle ASI, les deux parties ont noté avec satisfaction l’avancée du programme engagé conjointement pour le suivi et l’autonomisation des jeunes filles en situation de rue.

Elles sont vulnérables et ont chacune une histoire : abandonnées des parents, décrochage scolaire, prostitution de survie… Bolloré Transport & Logistics Congo s’est associé à ASI pour leur donner une nouvelle vie, un espoir. De nombreuses actions sont menées dans les centres d’accueil et hébergement situé au cœur des centres-villes de Pointe-Noire et Brazzaville où plus de 500 jeunes filles sont suivies. Des formations à l’alphabétisation, aux métiers de pâtisserie et couture, l’apprentissage à l’informatique, aux métiers mécaniques, etc sont mises à disposition des bénéficiaires pour leur insertion professionnelle.

« La solidarité et l’esprit d’entreprendre sont des valeurs fondamentales du Groupe Bolloré qui est habité par un principe simple, savoir redonner une part de ce que nous avons eu la chance de recevoir. Les actions de l’ONG ASI nous aident à matérialiser notre politique de mécénat en faveur de la jeunesse » soutient Christophe PUJALTE, Directeur Régional Bolloré Transport & Logistics Congo / RD Congo

« Depuis plusieurs années, nous avons conclu un partenariat avec Bolloré Transport & Logistics Congo. Il porte sur l’autonomisation des jeunes filles en situation de rue. Plusieurs de ces jeunes filles sont aujourd’hui autonomes et sources d’inspiration pour les autres » déclare Abdoulaye NDIAYE, Chef de

mission ASI Congo.

ASI intervient depuis 2007 à Brazzaville et depuis 2012 à Pointe-Noire, dans le cadre du programme de prise en charge des jeunes filles en situation de rue et de vulnérabilité. Il s’agit essentiellement de jeunes filles en situation de prostitution de survie, dont les risques liés à leurs activités les amènent à faire partie des personnes les plus vulnérables. 75% de ces filles sont mères d’un ou de plusieurs

enfants, ce chiffre dépassant largement ce que prévoyait le projet initial (24%). Une approche pluridisciplinaire est développée par l’association : médicale, psycho-sociale, éducative et économique, elle a permis la prise en charge de milliers de jeunes filles dans les centres d’accueil et les quartiers.

À propos de Bolloré Transport & Logistics au Congo

Présent au Congo dans le transport et la logistique, Bolloré Transport & Logistics compte 1500 collaborateurs congolais à travers ses agences et ses filiales portuaires et logistiques. Implanté à Pointe Noire, Brazzaville et Dolisie, l’entreprise déploie des systèmes de management QHSE reposant sur des référentiels reconnus tels que l’ISO 4500. Bolloré Transport & Logistics s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs et participe activement au développement socio-économique, du pays au moyen d’actions de responsabilité sociétale dans les secteurs de l’éducation, la réinsertion sociale, la préservation de l’environnement et l’accompagnement humanitaire.