Alégra Nicka a plusieurs cordes à son arc

Chanter, danser, jouer la comédie, dessiner, peindre, faire de la photographie sont autant de performances de cette jeune femme qui cherche à se frayer un chemin à l’international.

L’artiste pluridisciplinaire est née en 1995 à Brazzaville, capitale de la République du Congo. Alégra Nicka est une passionnée de culture, c’est d’ailleurs ce qui explique cette pluralité chez jeune femme. Des talents que cette artiste reconnait en elle depuis sa tendre enfance et qui représentent bien sa personnalité.

Elle se définie comme étant une femme battante, extravertie et pleine d’assurance, Alégra Nicka n’a pas peur d’affronter les défis et de braver les obstacles dans sa quête de partage autour de l’art.

« Si je tombe, c’est que je peux me relever. L’art est aussi doux que la vie et par lui, j’ai découvert que la beauté se trouve dans l’imperfection », a-t-elle affirmé. Au travers de ses œuvres, Alégra Nicka interroge ses craintes et pose un nouveau regard sur elle-même à travers l’autoportrait.

En 2017, elle est lauréate du concours Cosplay du Festival Bilili BD. Elle a aussi participé aux 6e et 7e éditions de la Rencontre internationale de l’art contemporain organisées par les ateliers Sahm. Alégra Nicka était aussi présente aux 14e et 15e éditions du Festival international de théâtre Mantsina sur scène.

Alégra Nicka a présenté sa première exposition solo en avril 2018 sur le thème « La force de la nature : journal d’un voyage » et avait participé à l’exposition tableaux et photos en mars dernier à l’Institut français du Congo, à l’occasion du mois de la femme. Autant d’aventure vécu par la jeune artiste.

Le jeune artiste essaye de se frayer un chemin à l’international. « Ce n’est pas facile de percer et de vivre de sa passion. Néanmoins, je reste confiante pour un parcours éloquent et un avenir radieux car j’y travaille dur pour y arriver », a déclaré Alégra Nicka.