AGL et sa filiale participent au forum de l’orientation scolaire au Congo

Du 03 au 05 octobre à Brazzaville puis du 06 au 07 octobre 2023 à Pointe-Noire, les filiales congolaises d’Africa Global Logistics (AGL) ont participé à la 8ème édition du forum de l’orientation scolaire et des études en France et au Congo.

Cet événement a rassemblé plus de 100 000 étudiants en présentiel et quelques sessions ont été retransmises en direct sur la page Facebook de Campus France Congo. Par cette participation, AGL renfonce son soutien continu à la formation des jeunes et consolide sa position d’acteur engagé pour le développement du pays.

A Brazzaville Darcet KOUMBA, Client Operations Manager AGL Congo a présenté les métiers de la logistique. A Pointe-Noire, Distel OBA, Responsable logistique AGL Congo et Serge BATCHI-BOUITY, Responsable planification Congo Terminal ont présenté les métiers d’AGL et ceux de Congo Terminal au cours d’un atelier axé sur la logistique industrielle et portuaire. Ils ont tous également échangé avec les étudiants présents pour répondre à leurs questions sur les filières et les débouchés possibles dans ce secteur d’activités.

« Aujourd’hui de plus en plus d’établissements d’enseignements supérieurs incluent les métiers du transport et de la logistique dans leurs programmes pour former une main d’œuvre qualifiée à même de répondre aux problématiques que rencontre le secteur. Nous appuyons les efforts d’orientation des étudiants vers ce secteur » a déclaré Christophe PUJALTE, Directeur Régional AGL Congo / RDC et Angola.

Le Forum de l’orientation et des études a pour but d’aider les étudiants dans leur choix d’orientation post-baccalauréat en leur faisant découvrir les métiers de demain et les débouchés professionnels au Congo. Des conférences animées par des intervenants extérieurs issus de divers secteurs d’activité ont été organisés tout le long de l’événement pour mieux les accompagner dans cette démarche.

A propos d’AGL Congo

AGL (Africa Global Logistics) est l’opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire) de référence en Afrique. L’entreprise fait désormais partie du Groupe MSC, compagnie maritime et logistique de premier plan. Présent au Congo dans le transport et la logistique, AGL compte 1 500 collaborateurs congolais à travers ses agences et ses filiales portuaires et logistiques. Implantée à Pointe Noire, Brazzaville et Dolisie, l’entreprise déploie des systèmes de management QHSE reposant sur des référentiels reconnus tels que l’ISO 4500. AGL s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs et participe activement au développement socio-économique du pays au moyen d’actions de responsabilité sociétale dans les secteurs de l’éducation, la réinsertion sociale, la préservation de l’environnement et l’accompagnement humanitaire.