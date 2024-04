Coupe du monde 2026 : les matchs de Congo pourraient être délocalisés

Le mauvais état du stade Alphonse Massamba serait la cause de cette délocalisation des matchs des Diables rouges.

Les Diables Rouges du Congo ont choisi de disputer leurs deux prochains matchs à domicile au Stade des Martyrs de Kinshasa, en RDC. C’est ce qu’on peut lire dans les récentes publications du journaliste Henock Seke, sur le réseau social X.

Cette décision survient à moins de deux mois de leurs rencontres comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 face au Niger et aux Lions de l’Atlas du Maroc. Le mauvais état du stade Alphonse Massamba est la cause de cette délocalisation.

Une délégation du Ministère de la Jeunesse et des Sports, (Congo-Brazzaville) s’est rendue au bureau du ministre des Sports et Loisirs, François Kabulo Mwana Kabulo (RDC) lundi dernier afin d’échanger autour de cette question. L’annonce officielle est attendue.