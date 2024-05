AGL Congo célèbre la fête du Travail dans la ferveur

AGL Congo a pris part au défilé civil tenu à la place de la gare centrale de Pointe-Noire, organisé par la préfecture de Pointe-Noire à l’occasion de la fête du Travail. Un défilé qui a réuni un grand nombre d’entreprises publiques et privées et plus de 2 000 participants.

Les agents AGL Congo ont porté avec fierté les couleurs de leur entreprise, brandissant le nom de celle- ci sur un support où le logo était mis à l’honneur, pour marquer leur appartenance à l’entreprise. Après le défilé, les salariés ont pris part à un déjeuner offert par AGL Congo dans un restaurant de la place.

Henri LOEMBET BILLY, responsable des ressources humaines, a saisi l’opportunité de ce déjeuner pour encourager les collaborateurs à continuer à s’investir davantage dans l’amélioration continue de la qualité de travail délivrée aux clients et partenaires. Il a également détaillé l’ensemble des mesures mises en place par l’employeur pour le bien-être des employés ces cinq dernières années. Notamment l’aménagement des espaces de travail, la réorganisation des équipes, la promotion des nouveaux collaborateurs, la mise en application de convention collective revue plus avantageuse pour les collaborateurs.

AGL Congo est l’opérateur logistique multimodal de référence dans le pays. L’entreprise emploie plus de 500 collaborateurs et déploie des systèmes de management QHSE reposant sur des référentiels reconnus tels que l’ISO 9001, 14001 et 45001. L’entreprise met en œuvre une politique RSE au profit des familles des employés et de la population environnante.