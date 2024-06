Congo : la Fecofoot dénonce l’ingérence du ministère des sports au sein de l’équipe nationale

Le sujet est revenu au cours de la conférence de presse animé samedi 22 juin, par le président de la Fédération congolaise de football (Fecofoot), Jean Guy Blaise Mayolas.

« La Gestion de l’équipe nationale de football (Sélection A). », c’est le thème de la conférence de presse organisé samedi 22 juin par Jean Guy Blaise Mayolas, président de la Fecofoot. Au cours de cette rencontre avec les hommes de médias, Jean Guy Blaise Mayolas a énuméré les éléments qui entrainent au disfonctionnement dans la gestion de l’équipe nationale.

« Pour la Fédération congolaise de football, le moment est venu pour apporter l’éclairage sur certains points qui ont longtemps prêté à confusion. Sur le choix et la nomination du sélectionneur, l’entraîneur relève de la compétence de la Fédération congolaise de football. Cela est clair et bien spécifié dans la charte de bonne gouvernance entre le gouvernement et les différentes fédérations », a-t-il déclaré.

Jean Guy Blaise Mayolas a relève les interférences du ministère des Sports dans le choix du sélectionneur des Diables Rouges Seniors, Isaac Ngata.

« S’agissant de Monsieur Ngata, l’actuel sélectionneur, il nous faut vous dire que ce dernier a été imposé à la fédération de façon unilatérale par le ministère des Sports. Au moment où nous avions lancé la procédure d’appel à candidatures, il faut aussi vous dire qu’à ce jour, la fédération congolaise de football est chargée de signer le contrat avec ce sélectionneur pour des raisons qui sont claires et évidentes. Le niveau de formation, de connaissance et de compétences de Monsieur Ngata ne réponde aucunement au poste qu’il occupe aujourd’hui. Malheureusement, les réserves formulées par la fédération en rapport avec les insuffisances de ce dernier ont été balayées d’un revers de main par le ministère chargé des Sports », a-t-il souligné.

La gestion hasardeuse du staff technique a eu des conséquences « désastreuses » pour l’équipe nationale, qui a encaissé dix buts en deux matchs, a indiqué le président de la Fecofoot.

Jean Guy Blaise Mayolas a insisté sur la nécessité de respecter les compétences spécifiques de chaque institution pour le bien du football congolais.