Congo-DGCE : un séminaire pour vulgariser ses attributions et son champ d’action

Organisé, le 25 juin à Brazzaville, le séminaire a réuni plusieurs responsables des directions ainsi que des agents du ministère du Contrôle d’Etat, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs.

Plusieurs sujets ont été abordés au cours des ateliers, par les directeurs centraux, notamment la présentation du programme 034, l’évaluation des dispositifs contrôles internes, la mise en œuvre des contrôles ainsi que la régulation des marchés publics. Le séminaire avait pour but de vulgarisation les attributions et le champ d’action de la direction générale du contrôle d’Etat (DGCE).

« Ce séminaire nous permettra de parler du positionnement de la direction générale par rapport à d’autres institutions supérieures de contrôle. Il était aussi question d’expliquer aux uns et aux autres que nous sommes disposés à accompagner les administrations publiques dans le but de les rendre performantes. Nous cherchons la satisfaction du citoyen usager. Il est prévu de poursuivre ces séminaires dans les autres localités de notre pays puisque notre but c’est que l’usager citoyen, à la fin, ait des services dignes de ce nom », a indiqué Georges Tambo, DGCE.

Autre articulation ayant meublée dudit séminaire, des séances d’échange interactif.

Rappelons que direction est chargée, entre autres, d’exploiter les notes d’information et les rapports de missions de contrôle, de faire l’analyse, la synthèse et le suivi des recommandations formulées à l’issue des missions de contrôle et vérification d’études et d’enquêtes, de produire les renseignements et assurer la liaison avec les autres organes de contrôle ou d’enquêtes, de procéder aux études et aux enquêtes relatives aux activités de contrôle.