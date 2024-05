Congo : le Conseil des ministres adopte le projet de loi portant création de l’ACAM

L’Agence congolaise des affaires maritimes (ACAM), pourrait succéder à la Direction générale de la marine marchande.

Le projet de loi a été présenté mercredi 08 mai, lors du conseil des ministres par Honoré Sayi, ministre des Transports, de l’aviation civile et de la marine marchande. L’ACAM pourrait remplacer la Direction générale de la marine marchande (DIGEMAR), créée en 1987.

Le projet viendra répondre à la volonté du gouvernement de moderniser le secteur maritime et de s’aligner sur les normes internationales en matière de navigation, de sécurité et de certification maritimes. L’ACAM va également répondre à un besoin important de mobilisation des ressources humaines, financières et matérielles pour dynamiser le secteur.

L’audit avait été réalisé en 2018 par l’Organisation maritime internationale (OMI).