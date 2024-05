Coopération : des évolutions dans les projets de santé entre le Congo et l’Italie

Une délégation de l’Agence italienne de la coopération internationale est attendue en République du Congo en juin prochain.

La mission italienne qui séjournera en juin au Congo, aura pour mission de faire avancer les projets en matière de santé et améliorer l’accès aux soins de santé de la population. L’annonce en a été faite le 13 mai dernier à Brazzaville, lors de l’audience que le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso, a accordé à l’ambassadeur de la République d’Italie au Congo, Enrico Nunziata.

« Le Congo a été choisi parmi les pays pilotes, dans le cadre du plan Mattei. Et, les secteurs qui ont été identifié sont l’assainissement, l’eau et l’énergie. Les dialogues sur ces secteurs continuent entre la présidence du conseil des ministres italien et le ministère de l’Énergie et de l’hydraulique, en particulier avec le ministère en charge de la Coopération internationale », a expliqué Enrico Nunziata.

Le « Plan Mattei pour l’Afrique », est un modèle de collaboration et de croissance entre l’Union européenne et les nations africaines. Il vise à soutenir le développement social et économique de l’Afrique. La République du Congo est comptée dans la liste des pays sélectionnés.