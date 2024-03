Congo : hausse du prix de la bière, le ministre du Commerce met les brasseurs en garde

Le ministre d’État en charge du Commerce, Alphonse Claude N’Silou averti les sociétés brassicoles contre la nouvelle hausse du prix de la bière.

A Brazzaville, le prix de la bière locale est passé de 500 à 600 FCFA, dans certains débits de boisson. Une décision que le ministre d’Etat en charge du Commerce qualifie d’augmentation unilatérale décidés par les brasseurs.

Il s’est adressé lundi 04 mars aux dirigeants des brasseries, Brasco et Bralico, via une note. Le ministre Alphonse Claude N’Silou trouve ce comportement contraire à la loi n°6-94 du 1er juin 1994 qui réglemente les prix, les normes commerciales, la constatation et la répression des fraudes commerciales.

« Les prix doivent rester inchangés et demeurer tels que fixés par la dernière homologation. Les contrevenants seront sanctionnés conformément aux textes en vigueur », a-t-il averti.

On se souvient qu’en juillet 2023, les brasseries avaient essayé d’augmenter les prix de la boisson prétextant la hausse de certaines obligations.