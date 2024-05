Congo : l’ONUDC présente son calendrier d’activités 2024

C’était à Brazzaville dans le cadre du projet intitulé « Renforcer la sécurité maritime et l’Etat de droit en mer dans le Golfe de Guinée ».

Le programme des activités de l’année 2024 de l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), a été dévoilé dans la capitale congolaise. Le document prévoit entre autres, recrutement d’un binôme d’experts juriste et opérationnel pour la formulation d’un document de procédures opérationnelles standards harmonisées ; recrutement d’experts juridiques pour soutenir la réforme législative et de la tenue de l’atelier juridique pour réviser ou mettre à jour l’avant-projet de loi portant répression des infractions commises en mer.

Autres activités inscrit dans le calendrier 2024 de l’ONUDC, le renforcement des équipes d’enquête des Officiers de police judiciaire ; le déploiement d’un expert en maintenance flotte navale ; la tenue de l’atelier national de présentation des objectifs structure du projet document des Procédures opérationnelles standard (POS) harmonisée ainsi que l’atelier national de révision de l’ébauche du document POS.

Etaient présent à cet atelier de présentation du programme d’activités de l’ONUDC, les experts des représentants du comité interministériel de l’action de l’Etat en mer et dans les eaux continentales et ceux du Secrétariat permanent dudit comité.