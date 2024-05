TBC sensibilise sur l’impact des changements climatiques sur la santé

Le 2 mai 2024 à Brazzaville, Terminaux du Bassin du Congo (TBC) a organisé un Toolbox meeting (TBM) sous le thème « impact du changement climatique sur la santé et la sécurité au travail », afin de sensibiliser environ 42 collaborateurs et sous-traitants.

Au cours de cet atelier de sensibilisation, Ernych Fernandez KIBA NGASSAY, superviseur HSE à TBC, a montré le lien entre le changement climatique, la hausse des températures et les variations météorologiques. Il a également insisté sur les conséquences d’une exposition prolongée aux températures élevées sur la santé, et présenter les bonnes pratiques à adopter pour y faire face.

« Les effets du changement climatique sont visibles partout dans le monde. Nous œuvrons pour réduire l’impact de nos activités sur l’environnement avec le plan climat. Nous sensibilisons également nos collaborateurs sur la nécessité de préserver leur santé au travail en leur expliquant les dispositions idoines à prendre pour minimiser l’impact des changements climatiques sur leur santé et leur productivité. », a indiqué Ernych Fernandez KIBA NGASSAY, superviseur HSE à TBC.

Depuis 2023, TBC met en oeuvre le « plan zéro accident » axé sur les meilleures pratiques du secteur afin de garantir un environnement de travail sûr et sain. Ce plan est bâti sur 5 piliers fondamentaux à savoir : l’exemplarité des cadres au travers de leur engagement, le respect de 14 règles non- négociables créées par l’entreprise et adaptées à son contexte, la connaissance des dangers propres à chaque environnement de travail, l’identification de tous les dysfonctionnements sur le terrain et le partage des bonnes pratiques.