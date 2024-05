Congo : Rosny Kayiba et Sandra Mbuyi en concert à Brazzaville le 19 mai

Les deux chantres du gospel de la RDCongo offrent un spectacle dimanche 19 mai à l’esplanade du Palais des Congrès.

Est un concert live que les chantres Rosny Kayiba et Sandra Mbuyi vont offrir à leurs fans de la République du Congo. Les amoureux du gospel devront se rendre dimanche à partir de 15h à l’esplanade du Palais des Congrès dans la capitale congolaise pour communier avec leurs artistes.

Les deux artistes féminines visiteront leurs répertoires et certainement proposeront des nouveautés. Les fans pourront réécouter en live plusieurs morceaux des artistes Rosny Kayiba et Sandra Mbuyi comme “mon meilleur ami”, “Nazobondela yo”, “Mahombi”, “Goodness” et bien d’autres.

Cet évènement sera aussi l’occasion de dévoiler les différents projets du label Maajabu Gospel au Congo-Brazzaville notamment la compétition de chant chrétien “Maajabu panafricain” qui réunira plusieurs pays du continent.

En dehors de Sandra Mbuyi et Rosny Kayiba, d’autres artistes monteront sur scène notamment l’équipe du label Maajabu gospel, le groupe Sion et les 8 gagnants de Maajabu Rafiki.

Pour écrire cette belle histoire dimanche 19 mai à l’esplanade du Palais des Congrès, il faut seulement débourser 3000 FCFA pour obtenir son billet.