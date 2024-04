Congo : coup d’envoi des contrôles sur les activités commerciales exercées par les étrangers

Ces vérifications concernent divers secteurs, dont les commerces de détail, les boulangeries, le transport urbain, les pharmacies, les cabinets médicaux, et les écoles privées.

Le ministère du commerce à travers la direction de la Concurrence et de la répression de la fraude commerciale a lancé mercredi 27 mars, des contrôles sur des commerces exercés par les étrangers vivant au Congo. Ces vérifications concernent plusieurs secteurs notamment le commerce de détail, les boulangeries, le transport urbain, les pharmacies, les cabinets médicaux, et les écoles privées. Ces mesures visent à rappeler l’importance de respecter les lois nationales dans chaque secteur d’activité. C’est du moins ce qu’a souligné Philippe Nsondé Mondzie, directeur général de la Concurrence et de la répression des fraudes commerciales.

Notons que les propriétaires de ces commerces avaient jusqu’au 25 mars 2024 pour se conformer à ces dispositions. Au-delà de cette date, des contrôles stricts seront effectués et tout contrevenant sera sanctionné selon la loi en vigueur. Ces contrôles seront étendus dans les 12 départements du Congo.