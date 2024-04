Congo : l’histoire de Loanga présenté au cours d’un colloque scientifique

Les travaux de préparation de cet évènement ont été lancés le 24 avril dernier, dans la salle de la mairie centrale de la ville océane.

La ville de Pointe-Noire va abriter du 27 au 29 juillet 2024, un colloque intergénérationnel sur le royaume de Loango. Placé sous le thème : « Origines, fondements, vie et existence », le projet vise à contribuer à la réécriture et à la réappropriation de l’histoire du Congo et du royaume de Loango, déformée du fait des contacts et des influences internes et externes. Il est question de revaloriser et de promouvoir l’identité et le patrimoine culturel.

Les travaux en vue de préparer le colloque scientifique intergénérationnel sur le royaume de Loango, qui ont été lancés le 24 avril vont se poursuivre jusqu’en juillet prochain. Ceux-ci réunissent des spécialistes de renom et des chercheurs qualifiés au sein d’un comité scientifique présidé par Philippe Mboumba Madiela, conseiller socio-culturel du maire de la ville de Pointe-Noire. Il est question de trouver comment aider la population à retrouver ses racines, son identité culturelle ainsi que ses valeurs de civilisation.