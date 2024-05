Congo : l’Ocla va délivrer des actes de naissance à plus de 6000 enfants

L’Observatoire congolais de lutte contre l’apatridie (Ocla) a lancé une campagne spéciale d’enregistrement et de délivrance des actes de naissance aux enfants apatrides.

Plus de six mille enfants vont recevoir les actes de naissance en République du Congo. Ce sera à travers une campagne spéciale d’enregistrement et de délivrance de ce document, qu’organise l’Ocla. Lancé à Djiri, dans le neuvième arrondissement, celle-ci s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’apatridie au Congo.

L’opération permettra d’enregistrer et de délivrer des actes de naissance aux enfants non déclarés à l’état civil et ne disposant pas de repère administratif. Pour cette campagne, rien que dans la ville de Brazzaville, l’Ocla va octroyer gratuitement des actes de naissance à plus de six mille enfants apatrides mais la demande reste croissante.

Après Brazzaville, l’Ocla va déployer le mois prochain une mission express dans la partie septentrionale.

Notons tout de même que l’organisation a déjà implanté ses antennes à Bétou, dans le département de la Likouala; à Gamboma, dans les Plateaux; à Sibiti, dans la Lékoumou; à Dolisie, dans le Niari; et à Pointe-Noire. Très bientôt, il mettra le cap sur Ouesso, dans la Sangha; Owando, dans le département de la Cuvette avant de couvrir l’ensemble du territoire national.