AGL Congo réussit le transport exceptionnel de cuves hors gabarit pour Bralico

AGL Congo a assuré avec succès le transport de cuves de fermentation hors gabarit pour son client Bralico, filiale du groupe Castel spécialisée dans la production et commercialisation de la bière, des alcools mixtes et des boissons gazeuses.

Ce convoi exceptionnel consistait à acheminer du port de Pointe-Noire vers l’usine de production brassicole, deux énormes cuves de fermentation mesurant chacune 19m de long, 6m de large et 6m de haut. « Ce sont des cuves de 350.000 litres qui permettent de produire 25% de bien en plus grâce à une nouvelle technologie » annonce Frédéric FERRAILLE, Directeur Général Bralico.

Outre le transport de ces cuves, le client a accordé une confiance totale aux équipes d’AGL Congo pour la manutention, le levage, le déchargement et la livraison de cette marchandise. La complexité de l’opération a nécessité une planification millimétrée, des moyens humains et matériels adéquats pour livrer le colis en toute sécurité. « La particularité de cette opération repose sur la taille des cuves qui en fait un colis hors gabarit » précise Distel OBA, Responsable logistique AGL Congo.

A propos de Bralico

Avec deux chaînes de production à Pointe-Noire et Oyo et des centres de distribution dans le reste du pays, BRALICO, avec ses 500 employés professionnels, allie qualité et stratégie de croissance durable afin de proposer sur le paysage brassicole congolais des produits locaux et internationaux de grande qualité, au juste prix.

L’entreprise améliore efficacement l’expérience de ses collaborateurs afin de disposer sur le terrain d’une force de vente suffisamment outillée. Elle prioritise la sécurité afin de réduire le risque d’accidents liés au travail, à travers des campagnes de sensibilisation dispensées à l’ensemble de ses agents. Proactivité, Communication, Humilité, Rigueur, Convivialité, Respect sont les valeurs clés de son succès et qui lui permettront d’atteindre sa vision : être leader local dans son domaine.

www.bralico-congo.com

A propos d’AGL Congo

AGL (Africa Global Logistics) est l’opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire) de référence en Afrique. L’entreprise fait désormais partie du Groupe MSC, compagnie maritime et logistique de premier plan. Présent au Congo dans le transport et la logistique, AGL compte 1500 collaborateurs congolais à travers ses agences et ses filiales portuaires et logistiques. Implanté à Pointe Noire, Brazzaville et Dolisie, l’entreprise déploie des systèmes de management QHSE reposant sur des référentiels reconnus tels que l’ISO 4500. AGL s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs et participe activement au développement socio-économique du pays au moyen d’actions de responsabilité sociétale dans les secteurs de l’éducation, la réinsertion sociale, la préservation de l’environnement et l’accompagnement humanitaire.

www.aglgroup.com