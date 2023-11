Yellow Card, la première plateforme d’échange de Stablecoins agréée en Afrique, a reçu le prestigieux prix « AFIS Disrupter of the Year Award » lors du Sommet africain de l’industrie financière de 2023.

La cérémonie de remise des prix, qui s’est tenue le 15 novembre 2023 à Lomé, au Togo, a reconnu les contributions exceptionnelles de Yellow Card à l’innovation et à la résilience du secteur financier africain.

Le prix « Novateur de l’année » est décerné à des entreprises qui ont fait preuve de résilience dans des périodes difficiles et dont l’innovation a révolutionné le marché. Yellow Card s’est imposée face à de nombreux concurrents, dont Moniepoint, Sparkle, Ejara et Bamboo. Le prix a été reçu par Chris Maurice, cofondateur et PDG de Yellow Card, qui a exprimé sa profonde gratitude pour cette reconnaissance.

« Ce prix est une nouvelle preuve que notre équipe résout des problèmes importants et pratiques pour les entreprises à travers le continent », a-t-il déclaré. « Nous avons fait un long chemin en tant qu’entreprise de Stablecoin pour gagner un prix de finance traditionnelle décerné par des juges qui sont tous des banquiers ».

Au-delà du prix qu’il a reçu, Chris a été l’un des principaux intervenants de l’événement qui a rassemblé plus de 1 000 leaders du secteur financier, régulateurs, banquiers et entrepreneurs de la fintech.

Il a participé à un entretien avec Mamadou Toure, fondateur et PDG du Groupe Ubuntu, sur l’avenir des crypto-monnaies en Afrique. L’entretien a approfondi la mission de Yellow Card de défier la finance traditionnelle en offrant des transferts de fonds internationaux plus rapides et plus abordables et en servant de plaque tournante pour l’échange de Stablecoins, de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies.

Yellow Card, fondée en 2016 par Chris Maurice et Justin Poiroux, a étendu ses opérations à 20 pays depuis son lancement en 2019 au Nigéria. Avec plus de 1,7 million de clients enregistrés et plus de 200 employés travaillant dans 18 pays différents, l’entreprise reste à l’avant-garde de la révolution du paysage financier africain, offrant un accès sécurisé, liquide et rentable aux Stablecoins et aux crypto-monnaies.