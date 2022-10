WIMA Congo au cœur des efforts du genre

Le 30 septembre 2022, Congo Terminal a accompagné l’association des femmes évoluant en milieu maritime (Women in maritime in congo- Wima Congo) en vue d’accroître leur implication dans la promotion des nouvelles technologies au service du transport maritime durable. Pour un transport plus écologique et tourné vers l’égalité des genres, elles ont organisé une conférence à laquelle plus de deux femmes professionnelles, étudiantes et chercheurs ont pris part.

Cette conférence a coïncidé avec la célébration de la journée mondiale de la mer. Les femmes de WIMA Congo ont échangé sur les efforts à mettre en œuvre pour promouvoir la coopération et la collaboration entre les organisations nationales, régionales et internationales en vue d’accroître l’égalité du genre dans le secteur maritime. Elles ont également échangé sur le renforcement des capacités, l’entrepreneuriat et l’emploi des femmes dans le secteur maritime, les actions écologiques que WIMA Congo souhaite promouvoir dans le domaine maritime et marin.

« J’invite toutes les femmes maritimes congolaises à saisir la cloche et à jouer pleinement le rôle qui est le leur, c’est-à-dire celui de partie prenante dans la procédure de transition vers des transports maritimes plus écologiques. C’est ici l’occasion de rappeler que Wimafrica, organisation continentale, par le truchement de sa branche nationale, réaffirme son engagement de ne ménager aucun effort pour accompagner l’Organisation maritime internationale dans la vulgarisation de sa vision écologique, en portant son discours auprès des jeunes générations afin de les sensibiliser à s’engager dans un parcours académique, et à faire des métiers du secteur maritime leur choix de carrière » a déclaré Josline Armelia ITOUA, Présidence Wima Congo.

Wima Congo est la branche nationale de WimAfrica. Une organisation régionale à but non lucratif conçue pour répondre à l’appel de l’égalité des sexes, de l’autonomisation des femmes ainsi que pour établir une coopération de développement de l’entrepreneuriat des femmes africaines dans le secteur maritime.