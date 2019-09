Volleyball : Brazzaville va accueillir les championnats d’Afrique de la zone 4

Les sixièmes championnats des clubs de la zone 4 vont se disputer du 17 au 28 octobre dans les deux versions, au gymnase Henri-Elendé.

L’annoncé a été faite par la Fédération congolaise de volleyball, Brazzaville se prépare à accueillir les sixièmes championnats des clubs de la zone 4. Les clubs congolais, notamment la Direction générale de la sécurité présidentielle et Kinda Odzoho, disputeront le trophée chez les dames face aux Camerounaises de Fap de Yaoundé, aux Gabonaises de Funny de Libreville et trois clubs de la République démocratique du Congo (RDC). Il s’agit de Volleyball club La Loi de Kinshasa, Canon de Djili et Volleyball club Vita club de Kinshasa.

Chez les messieurs, par contre, la compétition regroupera huit équipes. Le Fap de Yaoundé défendra son titre devant les Congolais d’Interclub et Kinda Odzoho, les Gabonais de TGV de Libreville, les Centrafricains de BEAC de Bangui. VC Mwangaza, VC Inter et VC Espoir, tous trois de Kinshasa, représenteront la RDC dans cette compétition qui se disputera sous forme d’un championnat intégral.

L’arrivée de toutes les délégations est donc fixée pour le 17 octobre. La réunion technique est programmée pour le 18 octobre soit un jour avant le démarrage officiel de la compétition.