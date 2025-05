UBA Congo lance la première session de formation pour le renforcement des capacités des PME/PMI dans le cadre du programme « Each One Teach One »

UBA Congo a inauguré, le jeudi 24 avril 2025, la première session de formation dédiée au renforcement des capacités des Petites et Moyennes Entreprises et Industries (PME/PMI), dans le cadre de l’initiative « Each One Teach One », portée par la Fondation UBA.

Organisée en ligne via la plateforme Microsoft Teams, cette session a réuni 94 participants sur les 256 inscrits. Elle a été animée par M. Chancel Mbemba, Chef d’agence, qui a partagé son expertise à travers une présentation pédagogique d’environ 30 minutes. Le thème central de la session portait sur l’optimisation de l’organisation comptable, un levier essentiel pour permettre aux entrepreneurs de mieux structurer leur activité et d’accéder plus facilement aux solutions financières adaptées.

En plus des aspects techniques, cette initiative répond à un objectif stratégique majeur : renforcer la relation entre la banque et sa clientèle professionnelle, en favorisant un meilleur usage des services bancaires offerts par UBA.

La formation s’est poursuivie par une session interactive de questions-réponses, durant laquelle les participants ont pu exprimer leurs préoccupations concrètes et bénéficier de conseils personnalisés. Les retours ont été très positifs, saluant notamment la clarté de la présentation, la pertinence des contenus, ainsi que la disponibilité et la pédagogie du formateur.

« Each One Teach One » est une initiative du groupe UBA, déployée par sa fondation à l’échelle panafricaine. Ce programme vise à promouvoir le transfert de compétences entre les collaborateurs de la banque et les communautés locales, en particulier les jeunes, les entrepreneurs et les porteurs de projets. L’ambition est claire : favoriser l’autonomisation économique par le partage du savoir.

À travers cette initiative, UBA Congo réaffirme son engagement en faveur de l’éducation financière et de l’accompagnement du développement des PME, convaincue que l’essor du tissu économique local passe par un accès renforcé à l’information, à la formation et à l’expertise.

Pour plus d’informations :

ubacongobrazzaville.com

Service client : +242 05 801 2822 / cfcubacongo@ubagroup.com