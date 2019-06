Transport fluvial : un nouvel accord pour améliorer la navigation sur le fleuve Congo

La République du Congo a signé, le 13 juin à Brazzaville, un accord de siège avec le Groupement d’intérêt économique pour le service commun d’entretien des voies navigables (Gie-scevn).

L’objectif est de perfectionner la circulation sur le fleuve Congo et ses affluents l’Oubangui et Sangha. « La navigation sur le fleuve devient pénible, cela est dû à la dégradation de la voie fluviale et au manque d’entretien », a déclaré le secrétaire général du ministère des Affaires étrangère, Cyprien Sylvestre Mamina.

L’initiative d’intérêt économique pour un service commun d’entretien des voies navigables est l’acte par lequel le gouvernement congolais permettra à la Gie-scevn, structure intergouvernementale entre le Congo et la République centrafricaine, d’œuvrer sur son territoire.

Outre le déploiement de son équipe sur le terrain, cette structure bénéficiera des privilèges fiscalo-douaniers lors des importations. « Cet accord nous aidera dans la réalisation de notre mission, notamment l’exonération de certains droits de douanes et impôts pour tout le matériel importé », a signifié le coordonnateur du Gie-scevn, Alexis Dekoisset.

Le Gie-scevn compte mettre à profit ces acquis pour contribuer à la facilitation de la circulation des personnes et des biens sur les voies d’eau inter-Etats. Cette opportunité lui permettra également de renforcer le caractère d’outil d’intégration de la zone de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale, a-t-il ajouté

Structure inter-Etats du Congo et de la Centrafrique, la mission principale du Gie-scevn consiste à entretenir et améliorer les conditions de navigabilité de l’ensemble des voies d’eau navigables d’intérêt commun aux deux pays.