Transport aérien : vers la reprise des vols directs Brazzaville-Bangui

Le sujet a été au centre des échanges lundi 19 août, entre le ministre congolais des Transports, Honoré Sayi, et son homologue centrafricain chargé de la Promotion du secteur privé, Jean Paul Ngate.

Aucun vol direct ne relie la République du Congo et la Centrafrique. La liaison entre les deux pays avait été suspendue depuis la crise sanitaire de covid-19. Pour faire 1h30 de vol entre Bangui et Brazzaville, il faut obligatoirement faire une escale soit en Afrique de l’Est ou alors en Afrique de l’Ouest. Mais encore, il faut débourser entre 300 000 et 350 000 FCFA pour une billet de vol aller simple. Une situation difficile que les autorités des deux pays entrevoient de rouvrir la liaison aérienne entre les capitales Brazzaville et Bangui.

Le ministre congolais des Transports, Honoré Sayi a eu un tête-à-tête lundi 19 août avec le ministre centrafricain chargé de la Promotion du secteur privé, Jean Paul Ngate. Le sujet à l’ordre du jour, les possibilités de rouvrir la liaison entre leurs deux pays. Les deux personnalités ont exprimé leur engagement d’accélérer le processus de réouverture du pont aérien. Ils sont tout de même conscients qu’ils seront certainement butés à de nombreuses contraintes notamment économiques.