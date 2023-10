Timor port obtient la labellisation « Green Terminal »

Le 13 septembre 2023, Timor Port, filiale d’AGL (Africa Global Logistics), a été labelisé « Green Terminal » pour son engagement en faveur de l’environnement. Il s’agit de la onzième concession portuaire de l’entreprise à être ainsi labellisée.

Cette distinction témoigne des efforts déployés par l’entreprise pour mettre en oeuvre des pratiques respectueuses de l’environnement et promouvoir le développement durable au sein de l’industrie maritime.

L’audit mené par Bureau Veritas a confirmé que les normes et pratiques de Timor Port sont conformes aux exigences du « Green Terminal », basées sur huit piliers. Ceux-ci englobent l’évaluation des processus opérationnels, la construction d’infrastructures aux normes internationales, la gestion des déchets, la formation des collaborateurs, ainsi que la gestion proactive des problématiques environnementales.

« L’obtention du label Green Terminal est une reconnaissance pour toute l’équipe de Timor Port et pour l’entreprise AGL, qui s’engagent à réduire l’impact de ses installations sur l’environnement. Cela reflète notre détermination à promouvoir des actions écoresponsables. » explique Laurent PALAYER, Directeur Général Timor Port.

Timor Port s’engage à poursuivre ses efforts en vue d’améliorer continuellement ses opérations, notamment en renforçant l’efficacité énergétique, la gestion de la qualité de l’air, la gestion des déchets, la conservation de l’eau et l’implication de la communauté locale. En partenariat avec Tibar Liquica, la société oeuvre dans le cadre du Plan d’Action pour la Biodiversité (BAP), à un projet de reboisement et de préservation des mangroves, afin de soutenir ses engagements en matière de préservation de l’environnement. Ce projet ambitieux vise la réhabilitation de 16,5 hectares d’écosystèmes de mangrove, ainsi que la plantation de 3,5 hectares supplémentaires. De janvier à août 2023, ce sont 4000 plants de mangrove qui ont été plantés, totalisant 22 282 graines cultivées entre avril 2022 et août 2023.

AGL maintient ainsi son engagement à minimiser l’impact environnemental de ses activités et à promouvoir un avenir plus vertueux grâce à une politique écoresponsable.

Parallèlement à cette démarche, Timor Port s’investit dans la sensibilisation des communautés locales aux enjeux environnementaux, en mettant en place des programmes éducatifs et des initiatives sociales visant à encourager l’adoption de comportements respectueux de l’environnement, tant par les membres de la communauté que par les employés du port.

A propos de Timor Port

Le port de Timor, premier partenariat public-privé du pays, coûtera au total 490 millions de dollars sur une période de 30 ans. Le nouveau port est situé dans la baie de Tibar, à 12 km de la capitale Dili. Il est doté d’équipements de manutention et de logiciels d’exploitation parmi les plus modernes pour permettre l’exploitation de porte-conteneurs de plus de 7 500 EVP, atteignant ainsi un niveau de productivité et de performance digne des plus grands ports du monde. L’ambition du Port de Timor est de faciliter les échanges commerciaux du pays avec le reste du monde, en particulier avec la Chine, le nord de l’Australie et les pays asiatiques, et de faire de Tibar un centre de transbordement et une porte d’entrée maritime majeure vers la région Asie-Pacifique. Afin de développer des opportunités d’emploi pour tous les Timorais, Timor Port a mis en place des plans stratégiques et des phases de recrutement qui permettront à la croissance du projet de bénéficier de plus en plus d’emplois locaux.