The voice kids : Durel Nkoukou Loumouamou vainqueur de la 9ème édition

Cet originaire de la République du Congo, est le lauréat du concours français de chant pour enfants The voice Kids qui s’est déroulé du 04 juillet au 29 août 2023.

« C’est un rêve qui se réalise», a déclaré Durel Nkoukou Loumouamou, après avoir reçu son trophée ce 29 août, jour de la finale de The voice kids. L’émission était en direct sur la chaîne de télévision Tf1. Le parcours du jeune talent franco-congolais aura marqué les quatre membres du jury et les téléspectateurs. C’est grâce à sa prestation sur la chanson «Voilà» de Barbara Pravi qu’il a reçu la majorité des votes du public. Selon L’événement était suivi par plus de 3 millions de téléspectateurs. C’est pour la première fois qu’un Congolais remporte ce prestigieux concours.

La finale de la saison 2023 a mis en compétition quatre candidats qui ont exhibé tour-à-tour leur talent et leur savoir-faire devant les membres du jury et le public présent sur place ainsi que de nombreux téléspectateurs repartis à travers le monde. La bonne fréquence et la maturité de la voix de Durel sont quelques éléments qui ont, sans doute, donné le résultat satisfaisant ayant conduit ce dernier à remporter cette finale.

Pour Slimane Nebchi, le coach du gagnant, «il n’a pas gagné, c’est nous qui avons gagné d’avoir un artiste comme ça en France», a-t-il dit, pour décrire le talent du jeune lauréat.

Durel a marqué d’une empreinte indélébile cette édition. Né le 24 mai 2009, à Vitré, dans le Département d’Ile-et-Vilaine, en région Bretagne, en France, il cumule plusieurs casquettes, notamment celle d’artiste comédien et danseur. Avec le trophée de «The voice kids», une belle carrière musicale se dessine pour ce jeune chanteur franco-congolais.