Tahirou Barry nommée membre du conseil d’administration du Cian

Tahirou Barry, Directrice Financière des Ports et Terminaux d’AGL, a été nommée membre du Conseil d’Administration du Cian (le club français des entreprises investies en Afrique), succédant ainsi à Philippe Labonne, Président d’AGL (Africa Global Logistics).

De nationalité guinéenne, Tahirou Barry apportera son expertise des enjeux africains à la structuration des stratégies des entreprises internationales présentes en Afrique. En rejoignant le Conseil d’Administration du Cian, elle s’engage à contribuer au développement de partenariats responsables et

équitables, favorisant la croissance économique durable de l’Afrique.

Pour AGL, cette nomination reflète l’expertise de ses collaborateurs. L’entreprise aspire à devenir le partenaire logistique de l’Afrique, avec la mission d’accompagner durablement ses grandes transformations. Afin de réaliser cette ambition, AGL s’appuie sur des talents engagés, et animés par

le désir de soutenir le développement économique du continent, à travers leurs actions.

Tahirou Barry a exprimé son enthousiasme et sa vision pour son nouveau rôle en déclarant : « C’est avec une grande fierté et une profonde gratitude que j’accepte cette nomination en succédant à Philippe Labonne, Président d’AGL. Je suis convaincue que des partenariats solides, gagnants-gagnants et durables entre l’Afrique et les entreprises internationales sont essentiels pour le développement de nos économies et l’amélioration du cadre de vie de tous. »

Etienne Giros, Président du Cian, a également déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Tahirou Barry au sein de notre Conseil d’Administration. Son expertise en matière de gestion financière et sa connaissance approfondie du secteur de la logistique en Afrique seront des atouts précieux pour soutenir les investissements en Afrique et renforcer les relations économiques entre l’Afrique et le reste du monde. »

Membre du comité de Direction d’AGL, Tahirou Barry est diplômée d’un Master en Audit et Contrôle de gestion de Paris Dauphine. Après une carrière en cabinet de conseil chez EY, puis au sein de l’entreprise Shell Oil Product, Tahirou a rejoint AGL en 2013. D’abord en charge du contrôle financier, elle est ensuite devenue Directrice Financière, puis Directrice Générale du terminal à conteneurs de Conakry.

A propos d’AGL (Africa Global Logistics)

AGL est l’opérateur logistique multimodal de référence en Afrique, offrant des solutions logistiques globales, sur mesure et innovantes à ses clients africains et internationaux. L’entreprise fait désormais partie du Groupe MSC, compagnie maritime et logistique de premier plan. Grâce à son réseau comprenant 250 agences logistiques et maritimes, 22 concessions portuaires et ferroviaires, 66 ports secs et 2 terminaux fluviaux, AGL bénéficie d’une expertise développée depuis plus d’un siècle. Avec une équipe de plus de 21 000 collaborateurs répartis dans 49 pays, AGL ambitionne de contribuer de façon durable aux transformations de l’Afrique. AGL est aussi présente en Haïti et au Timor.

À propos du Cian (Conseil français des investisseurs en Afrique)

Le Cian, est l’association française du secteur privé qui rassemble les entreprises industrielles et de services, grands groupes ou PME-PMI, investies en Afrique. Ses sociétés membres génèrent ensemble plus de 80% de l’activité économique française en Afrique (60 milliards d’euros). Grâce à un réseau influent et une expertise africaine reconnus, il leur apporte un soutien et des solutions pragmatiques aux difficultés liées à leur développement sur un marché africain porteur mais complexe à appréhender.