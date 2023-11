Sommet des 3 bassins des forêts tropicales : les 7 engagements à retenir

À l’issue des travaux déployés en une trentaine de side events et cinq (5) panels consacrés aux grandes thématiques sur le climat, les États parties se sont engagés sur les sept (7) éléments suivants dans la Déclaration finale du Sommet.

Du 26 au 28 octobre 2023, la ville de Brazzaville a abrité sommet de trois (3) bassins de la biodiversité et des forêts tropicales. Plus de 4000 personnes y ont pris part et ont pris d’importants engagements.

1° Reconnaître l’utilité d’une coopération renforcée entre les trois bassins;

2° Reconnaître la gestion souveraine de la biodiversité, des forêts et des ressources associées des pays qui composent les trois bassins, sans préjudice de l’ouverture à recevoir une coopération extérieure dans les enjeux prioritaires qu’ils définissent en cette qualité ou d’un commun accord au niveau régional et/ou des trois bassins;

Développer ensemble des solutions adhoc sur les plans institutionnel, diplomatique, juridique, scientifique, technique et technologique, adaptées aux défis spécifiques de chaque État et de chaque bassin;

Mutualiser et capitaliser sur les connaissances, les expériences, les ressources, et les acquis existants dans chacun des bassins; Associer, dans une logique inclusive, l’ensemble des États et autorités nationales, incluant les peuples autochtones, les jeunes, les femmes, la société civile, les organisations non gouvernementales, les milieux universitaires et de recherche, les collectivités locales et le secteur privé ; Encourager la mobilisation financière et le développement de mécanismes de financement traditionnels et innovants; Instaurer un système de rémunération pérenne des services écosystémiques rendus par les trois (3) bassins.

Les trois écosystèmes de la biodiversité et des forêts tropicales entendent ainsi de construire une alliance mondiale pour parler d’une seule voix.