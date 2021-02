Sommet de l’UA: l’Afrique a fait preuve de cohérence dans la gestion de la pandémie (ministre AE)

Le continent africain a « su montrer sa ténacité, il a fait preuve de cohérence dans la gestion de la pandémie sans jamais lésiner sur les efforts ni perdre de vue le chemin de l’émergence », s’est félicité le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita.Intervenant samedi à l’occasion de la 34ème session ordinaire du Sommet de l’Union africaine (UA) qui se tient par visioconférence, le ministre a indiqué que face à la pandémie de la Covid-19, le Roi Mohammed VI a placé la mobilisation et l’action solidaire comme prérequis pour surmonter les défis du continent.

Il s’agit d’abord de la conception de plans de relance économique et de stratégies sectorielles innovantes post-Covid pour une économie inclusive et un développement économique et humain durable, a-t-il précisé, notant, à cet égard, que le Maroc est disposé à partager les éléments de son plan de réponse lancé conformément aux instructions royales, dès l’apparition de la pandémie.

Ensuite, l’aide sociale dont l’accès aux soins et à la vaccination doit être octroyé au profit des citoyens, des migrants et des réfugiés, a soutenu M. Bourita, soulignant que c’est le choix qu’a fait le Maroc sous la conduite éclairée du Souverain pour faire bénéficier les résidents étrangers, notamment africains de la vaccination et des soins.

Une décision naturelle qui s’inscrit en harmonie avec la stratégie nationale d’immigration et d’asile du Royaume, a-t-il expliqué, ajoutant que le Royaume a été le premier pays africain à lancer une large campagne de vaccination dont ont bénéficié, à ce jour, plus de 400.000 personnes.

Enfin, l’intégration régionale dans ses dimensions politiques, économiques et sociales, à travers le renforcement de la coopération Sud-Sud et le codéveloppement, doit être basée sur la complémentarité et la solidarité agissante, a poursuivi le ministre, qui a insisté sur le renforcement du rôle des 8 Communautés économiques régionales en tant que piliers de l’intégration continentale dans l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie.

Cette pandémie, a fait observer M. Bourita, a démontré plus que jamais que la mobilisation et l’action solidaire de tous sont des prérequis clé pour surmonter les défis multiples du continent, et pour atteindre l’objectif ultime de « l’Afrique que nous voulons ».

C’est dans ce cadre que s’inscrit l’initiative du Roi Mohammed VI d’octroyer une assistance en produit médicaux et de protection à 21 pays africains, a rappelé le ministre.

Le responsable gouvernemental a félicité le président congolais, Félix Tshisekedi, pour son accession à la Présidence de l’UA, réitérant le plein soutien du Souverain pour la réussite de M. Tshisekedi dans ses fonctions à la tête de l’UA au service des causes de notre continent dans un contexte difficile.

Il a également exprimé la reconnaissance du Maroc au Président de la Commission, Moussa Faki Mahamat et à la Commissaire, Mme Amira Al Fadel pour leurs efforts dans la lutte contre la pandémie.