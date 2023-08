Signature d’un mémorandum d’entente entre le PCT et PCC

Le Parti congolais du travail (PCT) et le Parti communiste chinois (PCC) ont convenu de coopérer dans le renforcement des échanges de haut niveau.

Le secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT), Pierre Moussa, et le ministre assistant au département international du comité central du Parti communiste chinois (PCC), Zhou Rui, ont signé le 31 août à Brazzaville un mémorandum d’entente d’une durée de quatre ans sur les échanges et la coopération.

Le but de ce mémorandum d’entente est de fournir un cadre de coopération, de faciliter et de renforcer la collaboration entre les deux partis sur une base non exclusive, dans des domaines d’intérêt commun. La signature a été matérialisée par le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, et le ministre assistant au département international du comité central du PCC.

En effet, les deux formations politiques entendent coopérer dans le renforcement des échanges de haut niveau et promouvoir les visites mutuelles des dirigeants des deux partis ; l’approfondissement d’un partage d’expériences et l’apprentissage mutuel sur l’organisation du parti et la gouvernance. Il s’agira aussi de renforcer la coopération en matière de formation des cadres, approfondir la coopération dans le cadre de l’initiative la ceinture et la route ; maintenir la coopération et la coordination sur les questions internationales et régionales d’intérêt commun ; encourager et soutenir les échanges entre les organisations des jeunes et des femmes des deux partis.