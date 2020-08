Sénégal: vers un nouveau dispositif pour le respect des mesures barrières

Le gouvernement sénégalais annonce de nouvelles mesures de « régulation et de contrôle » face à la percée de la Covid-19 dans le pays.Le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye expliquera vendredi après-midi à la presse la manière dont lui et son collègue des Forces armées vont déployer le « dispositif spécial » tel que demandé par le président Macky Sall, hier mercredi en Conseil des ministres.

Sur l’espace public depuis la fin de l’état d’urgence, une bonne partie de la population ne respecte plus le port obligatoire du masque. Pendant ce temps, la pandémie poursuit son chemin de plus belle.

A la date de ce jeudi 06 août, le Sénégal recense 10.715 cas de coronavirus dont 7101 guéris et 223 décès. 3390 patients sont sous traitement dont 33 cas graves.

Le chef de l’Etat veut que le nouveau dispositif soit axé au niveau des plages, des rassemblements et sur l’étendue du territoire national.

Ainsi, il « a lancé un appel à la jeunesse pour conforter au quotidien le plaidoyer communautaire pour l’observance généralisée des mesures barrières et le port obligatoire et systématique du masque dans les transports et les lieux recevant du public, sous peine d’amende, en cas d’infraction ».

Commentant cette nouvelle orientation, le quotidien L’AS note que « Macky brandit la cravache » là où Le Quotidien « remet les barrières ».

Pour Lii Quotidien, les prochaines restrictions seront un « renfort pour casser les récalcitrants » aux mesures barrières.