Semaine du documentaire : l’IFC lance l’appel à participation au workshop créatif

Ouvertes le 1er août, les inscriptions pour participer à ce workshop créatif de réalisation de court métrage, qui sera animé par le réalisateur sénégalais Gaï Ramaka, seront clôturées le 31 août.

L’activité entre dans le cadre de la semaine du documentaire que l’Institut français du Congo (IFC) à Pointe-Noire organisera du 9 au 14 novembre prochain en collaboration avec l’association sénégalaise Gorée Cinéma Lab. L’évènement se déroulera sur le thème «Filmer la ville et les gens». Le workshop créatif a pour objectif d’inciter dix jeunes créateurs à poser une réflexion filmique sur le milieu urbain et les différents enjeux sociétaux qui y surgissent. Elle consistera en la production de courts métrages documentaires de 5 à 10 minutes centrés sur des sujets pris dans l’environnement particulier de Pointe-Noire.

L’atelier créatif qui sera assuré par le producteur et réalisateur sénégalais, Joseph Gaï Ramaka, débutera en octobre avec l’étape de la préparation pour s’achever en novembre par l’étape de l’écriture et la réalisation des projets. Les films qui seront produits au cours du Workshop seront projetés lors d’une soirée spéciale à l’IFC dans le cadre de la semaine du documentaire.

Les personnes intéressées peuvent déjà remplir le formulaire de candidature disponible en pièce jointe, en ligne sur la page Facebook de l’IFC à Pointe-Noire et sur le site www.goreecinema.com . Ce formulaire est à compléter et à envoyer par mail à secretariat@ifc-pointenoire.com et info@goreecinema.com accompagné d’un curriculum vitae. «Les dossiers de candidature incomplets ne seront pas traités», précise le communiqué de presse de l’IFC sur l’activité. Les futurs candidats trouveront aussi sur la page Facebook de l’IFC à Pointe-Noire et sur le site www.goreecinema.com le livret de présentation du workshop en pièce jointe.