Séisme au Maroc : le message de compassion du Congo

Le ministre d’Etat, directeur de cabinet du président de la République, Florent Ntsiba, a transmis, le 11 septembre, au nom du chef de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso, une lettre de condoléances au roi Mohammed VI, par l’entremise du chargé d’Affaires du Royaume du Maroc au Congo. Dans cette lettre on peut lire :

« C’est avec une grande consternation et une vive émotion que j’ai appris les énormes pertes en vies humaines et les importants dégâts matériels survenus, dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023, suite à un violent séisme dans certaines villes et autres localités de votre pays »

En cette circonstance très douloureuse, face à ce bilan tragique, encore provisoire et au souvenir de l’importance assistance sanitaire et humanitaire apportée à la République du Congo par le Royaume du Maroc lors des explosions de Mpila à Brazzaville, en mars 2012, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement congolais ainsi qu’au mien propre, vous adresser mes condoléances les plus attristées et exprimer mon entière solidarité à votre Majesté, au peuple frère du Maroc et particulièrement aux populations victimes de cette catastrophe naturelle

Par nos liens personnels et remarquables d’amitié, la proximité exemplaire existant entre les peuples congolais et marocains ainsi que la qualité admirable de la relation de coopération qui unit si heureusement nos deux pays, le peuple congolais profondément meurtri s’incline devant la mémoire des illustres disparus ».

Le Maroc a été victime d’un violent séisme qui a dévasté vendredi soir une grande partie du pays. Selon le dernier bilan officiel, près de 2 500 personnes ont péri. Le tremblement de terre a, par ailleurs, fait de nombreux blessés : 2 059 personnes ont été recensées, dont 1 404 sont dans un état très grave.