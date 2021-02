Santé et sport se partagent la Une des quotidiens marocains

La campagne de vaccination anti-Covid, l’appel du Maroc à mettre en place un dispositif continental de surveillance génomique par séquençage pour freiner la propagation de la pandémie de Covid-19 en Afrique et le CHAN-2021, sont les principaux sujets traités par les quotidiens marocains parus ce jeudi.+Aujourd’hui le Maroc+ écrit que le citoyen lambda qui profite de complicités en interne pour se faire vacciner peut paraître comme un acte « prévisible » mais non moins répréhensible, soulignant que lorsqu’il s’agit d’un élu qui profite de sa position de par son mandat pour avoir un passe-droit, cela relève d’un acte indigne.

« Que faire alors face à des brebis galeuses qui sont toujours là pour fausser l’image et saper la crédibilité de l’opération ? », se demande la publication, notant que dans beaucoup de régions, de villes et de communes, les témoignages des personnes venues se faire vacciner font état d’une organisation globalement bien ficelée et d’un comportement exemplaire aussi bien des staffs médicaux que des agents d’autorité ou encore des représentants élus.

Selon le journal, il faudrait « sévir avec fermeté et donner l’exemple. Fort heureusement, dans le cas de l’élu de Skhirate, une enquête a déjà été ouverte et de lourdes sanctions ont été promises à l’encontre de l’intéressé et de tous ses complices sans exception ».

Dans le même sillage, +Al Bayane+ indique que l’opération de vaccination contre la Covid se poursuit avec tant de ferveur, à travers le Royaume, notant que la cadence y va bon train.

Il convient de constater avec un certain satisfecit, le recul tangible de la pandémie, en ces temps-ci, aussi bien au niveau des cas d’atteintes que des décès, souligne le quotidien, relevant que le nombre de rémission caracole en parallèle, permettant aux hôpitaux de se décongestionner et aux personnels de santé de reprendre leurs esprits.

« En principe, avec l’accroissement progressif des injections vaccinales et l’acquisition de l’immunité collective dans les prochains mois à venir, on aura à procéder à la refonte des déconfitures en matière de santé et d’économie! », conclut-il.

+Le Matin+ indique que le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita a souligné la nécessité de mettre en place un dispositif continental de surveillance génomique par séquençage pour freiner la propagation de la pandémie de Covid-19 en Afrique.

S’exprimant par visioconférence lors des travaux de la 38-ème session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union Africaine (UA), le ministre a relevé qu’un plan de renforcement des capacités continentales en la matière permettrait, en effet, de détecter l’apparition d’éventuelles souches mutantes et d’évaluer leur impact sur la transmissibilité et la résistance aux vaccins.

Rappelant que la pandémie de la Covid-19 a mis le monde à rude épreuve en n’épargnant aucun continent, il a noté que la pandémie comporte des défis d’autant plus complexes qu’ils sont évolutifs, dans la mesure où partout dans le monde et en Afrique en particulier, elle agit comme un facteur aggravant qui exalte et exacerbe les fragilités et les inégalités.

+L’Economiste+ souligne que la sélection marocaine des joueurs locaux a été brillante mercredi soir face aux Lions indomptables. Les Lions de l’Atlas ont largement battu le Cameroun sur leurs terres (4-0), à Limbe, en demi-finale du Championnat d’Afrique des nations (CHAN-2021).

Après avoir ouvert le score par Soufiane Bouftini, les Lions de l’Atlas ont doublé par mise par Soufiane Rahimi. L’attaquant du Raja ajoutera un autre but avant d’être imité par Mohamed Ali Bemammer.

Avec cette large victoire, les Marocains envoient un sérieux message au Mali qu’ils affronteront en finale.