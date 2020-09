Santé et économie au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce vendredi se focalisent sur nombre de sujets notamment le vaccin contre la prochaine grippe saisonnière, les élèves contaminés par la Covid-19, la levée de fonds par le trésor public et le plan de relance industrielle 2021-2023.+Al Massae+ écrit qu’après la mise en garde du ministre sur l’éventuel développement des cas cliniques et l’augmentation exponentielle d’individus affichant des symptômes du Covid-19, c’est au tour du directeur du département de l’épidémiologie au sein du ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, de tirer la sonnette d’alarme à l’approche de la saison de la grippe annuelle.

Dans sa dernière lecture des récentes statistiques épidémiologiques, le professeur connu auprès du grand public par « Mr Coronavirus », montre que le taux des porteurs du Covid-19 ne présentant aucun symptôme atteint les 74,9% de l’ensemble des cas contaminés, pour seulement 1% de cas critiques et 0,4% de cas en état de danger.

Si la Covid-19 affecte les individus de différentes manières, la plupart des personnes infectées développent une forme légère, voire modérée de la maladie et guérissent sans hospitalisation. Les symptômes les plus fréquents demeurent la fièvre et la toux sèche et l’apparition de signes de fatigue, fait savoir la publication.

+Aujoiurd’hui le Maroc+ rapporte que le ministre de l’Education nationale et porte-parole du gouvernement a révélé dans un exposé sur la rentrée scolaire devant le Conseil de gouvernement le jeudi 24 septembre, que 413 contaminations au coronavirus ont détectées parmi les élèves, 807 parmi les enseignants et 208 parmi les cadres administratifs et autres .

L’enseignement à distance a été adopté au niveau de 2.265 établissements scolaires qui comprennent plus de ‪972.000 élèves. En outre, 118 établissements accueillant environ 61.000 élèves ont été fermés, suite à la détection de cas de contamination.

+L’Economiste+ indique que le Maroc vient tout juste de boucler son emprunt obligataire à l’international. Contre tout attente, le Trésor n’a émis ses obligations souveraines que pour 1 milliard d’euros, soit 500 millions d’euros sur la maturité 5 ans au taux de 1,90% et 500 millions sur la maturité 10 ans avec un spread de 2,40%.

Selon des sources du marché, les conditions de cette levée sont globalement « bonnes » même si « le royaume était plutôt attendu sur une sortie de 2 milliards d’euros ». Certains professionnels s’interrogent sur le recours à l’Eurobond estimant que le marché en dollars semblait être meilleur en termes de profondeur.

Cette levée servira à rembourser le milliard d’euros obtenu en 2010, fait savoir le quotidien.

+Le Matin+ rapporte que le gouvernement planche sur un plan de relance industrielle 2021-2023. Cette nouvelle stratégie comprend 5 axes. Le premier vise à accompagner les filières industrielles et renforcer leur intégration afin de démultiplier la création d’emplois et de valeur.

Le deuxième a pour objectif de développer l’entrepreneuriat industriel et favoriser l’émergence d’une nouvelle génération d’industriels.Le troisième axe a pour but de se positionner comme un partenaire international stratégique dans le contexte de resserrement des chaînes de valeur.Le 4e axe, lui, vise à décarboner la production industrielle pour améliorer la compétitivité du secteur et renforcer sa attractivité. Le dernier axe veut inscrire le secteur industriel marocain dans une démarche d’innovation.

C’est ce qu’a dévoilé le ministre de l’Industrie, Moulay Hafid Elalamy, lors du conseil national de l’entreprise (CNE) tenu ce jeudi par visio-conférence.