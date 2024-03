Salon international du tourisme de Berlin : le Congo expose sa palatte touristique

La République du Congo est représentée par le ministère de l’Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs.

Le stand du Congo met en lumière entre autres le site touristique de Ngabé, Wild Safari Tour, WCS, l’hôtel Pefaco, le parc d’Odzala-Kokoua ou encore le parc de Nouabalé-Ndoki. Selon adiac-congo.com, le Grand hôtel de Kintélé est également présent, ainsi que le jeune chef Alf qui, durant ces trois jours, va régaler les visiteurs de ses créations inventives aux arômes du pays, du cacao, moringa, gingembre et baobab aux arachides, safou ou bissap.

« Notre pays recèle de richesses naturelles et culturelles incomparables. Refuges d’espèces animales protégées, nos vastes forêts tropicales abritent une biodiversité exceptionnelle tandis que nos parcs nationaux préservent des écosystèmes uniques au monde. De Brazzaville à Pointe-Noire en passant par le fleuve Congo et ses affluents, chaque département révèle un large éventail de paysages, de cultures et de traditions. C’est toute cette particularité touristique et culturelle que nous sommes venus montrer ici à Berlin aux investisseurs comme au public en quête de nouveaux horizons », a expliqué Lydie Pongault, la ministre en charge du Tourisme

Le salon international du tourisme de Berlin (ITB) va se tenir pendant trois jours. Ces sont près de 180 000 personnes qui sont attendues à cet évènement mondial.