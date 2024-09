Salon international de Ouagadougou : le Congo prendra part à le 17e édition

Le Salon international de l’artisanat de Ouagadougou se tiendra du 25 octobre au 3 novembre 2024.

Le thème de cette édition est « Artisanat africain : entrepreneuriat des jeunes et autonomisation ». La République du Congo prendra part à ce rendez-vous. C’est la ministre des Petites et Moyennes entreprises et de l’Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, en sa qualité de présidente en exercice de l’Organisation pour le développement et la promotion de l’artisanat africain (Odépa) y sera.

Ledit Salon permet d’élargir l’adhésion des pays qui ne sont pas encore membres, de renforcer la coopération régionale et de créer un marché continental pour les produits artisanaux.

Pendant 10 jours, le Salon international de l’artisanat de Ouagadougou réunira les artisans, les partenaires techniques et financiers ainsi que tant d’autres acteurs qui contribuent à l’essor de l’artisanat africain. Comme chaque année, il y aura entre autres au cours de cette rencontre des opportunités d’affaires, le réseautage des artisans du continent.