Roger NKOSO est un arbitre aux côtés des logisticiens

Vous connaissez peut-être le ballon, mais pas le métier de Roger : un arbitre aux côtés des logisticiens à longueur de journée pour faire appliquer les règles. Le nous l’explique aussi simplement.

Peut-on faire une comparatif entre votre métier et la CAN qui se joue en Côte d’Ivoire ?

Dans tout domaine du monde, il y a des lois établies pour règlementer chaque domaine. Dans le domaine du football, le droit du sport est essentiel pour garantir un jeu équitable et protéger le droit des différents acteurs impliqués. Pour garantir ce jeu équitable sur un terrain de football, il faut nécessairement la présence d’un arbitre sans laquelle on vivrait la cacophonie… C’est cela mon travail chez AGL : s’assurer du respect des lois et règlements en vigueur dans tous les domaines de nos activités.

Pensez-vous que la RDC pourrait aller plus loin dans cette CAN ?

Dan chaque jeu, on participe pour gagner. C’est le cas des léopards qui sont partis en Côte d’Ivoire pour ramener la coupe en RDC. A ce stade, nous leur souhaitons bonne chance pour nous ramener la coupe. A nos voisins qui font très bien leur travail de surveiller le fleuve, je sais que nous avons votre bénédiction et votre appui. Continuez à surveiller le fleuve, nous ramènerons la coupe pour que vous aussi vous puissiez faire des photos avec. Cette coupe, c’est la nôtre c’est aussi la vôtre.

A propos d’AGL RD Congo

AGL est un acteur de référence de la logistique en République Démocratique du Congo. L’entreprise assure le transport, le stockage, l’entreposage et la livraison des marchandises au travers de ses 25 agences déployées dans tout le pays. Elle est certifiée ISO 9001/2013, ISO 14001/2015 et ISO45001/2015. Spécialiste de la consignation maritime, commissionnaire agréé en douane, elle offre des solutions logistiques sur-mesure et apporte son expertise aux opérateurs miniers. Fort de ses 800 collaborateurs, AGL RDC participe au développement socio-économique du pays dans plusieurs domaines notamment le secteur de la santé, l’éducation et l’environnement.

