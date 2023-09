Ripo 2023 : ouverture des candidatures jusqu’au 25 septembre

L’appel est destiné aux artistes peintres, plasticiens, photographes d’arts, arts vidéo, installations et arts numériques.

La 5e édition des rencontres internationales de peinture de Ouagadougou va se tenir du 20 au 25 novembre sur le thème « Trait d’union ». Organisées par l’Association pour la promotion des arts plastiques (Apap), les rencontres internationales de peinture de Ouagadougou (Ripo) sont l’un des évènements majeurs de la scène burkinabé. Pour cette édition, l’Apap a pour objectif d’innover avec une nouvelle dynamique à travers la diversification et la qualité de la sélection des œuvres.

Plus d’une vingtaine d’artistes ouest-africains et internationaux tels le Congo, le Cameroun, le Mali, le Bénin, le Togo, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Ghana, la France, la Belgique, la Chine et le Niger sont attendus ainsi que leurs œuvres. Les artistes auront aussi l’occasion de participer à l’exposition internationale qui se déroulera durant la même période à Ouagadougou.

Les dossiers de candidatures sont à déposer en ligne sur www.ripo.bf et doivent contenir des éléments ci- après : nom, prénom, date de naissance, sexe, nationalité, pays de résidence, adresse, email, numéro de téléphone précédant l’indicatif, biographie.