Reprise des compétitions de handball : la Cahb présente un nouveau protocole sanitaire

Le comité exécutif de la Confédération africaine de handball (Cahb) a étudié, validé et présenté le nouveau protocole sanitaire, un document qui facilitera le déroulement des compétitions, malgré le coronavirus. C’était lors de sa réunion du 26 août dernier, par visioconférence.

En cette période de crise sanitaire liée à la pandémie à coronavirus, Covid-19, les structures en charge des disciplines sportives multiplient les stratégies pour faciliter le retour des athlètes sur l’aire de jeu. La Cahb a publié dans cette vision un guide de santé intitulé « Protocole sanitaire ».

Ce document retrace et prépare les conditions ainsi que les modalités du déroulement des compétions continentale et nationale de la discipline, notamment les procédures relatives à l’hygiène et la sécurité, ainsi que les processus opérationnels qui seront appliqués lors de l’organisation des compétitions de la Cahb.

Ce guide sanitaire entrera en vigueur dès la prochaine compétition, en l’occurrence le Championnat d’Afrique des clubs champions qui se tiendra en Égypte, en novembre prochain. Il définit les procédures sanitaires et pourra subir des modifications en cas de besoin. « Ce protocole pourra être complété en temps utile par des directives opérationnelles spécifiques couvrant soit des aspects de son application pratique, soit des compétitions en particulier », peut –on lire sur le site de la Cahb.

Selon ce document, il sera obligatoire pour l’ensemble des fédérations participantes à une compétition ainsi que pour leurs délégations de respecter ce protocole et toutes les directives y relatives, comme condition de participation aux futures compétitions de la continentale.