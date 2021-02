Reduction du phénomène des coupeurs de route en Côte d’Ivoire (État-major)

Le phénomène des coupeurs de route (délinquants qui attaquent les automobilistes sur les grands axes routiers ) a été réduit en Côte d’Ivoire passant de 35 attaques en 2019 à 15 en 2020, a révélé jeudi à Abidjan, le chef d’Etat-major général des forces armées de Côte d’Ivoire ( FACI), le général de corps d’armées Lassina Doumbia.

Il s’exprimait dans un discours de présentation de vœux de nouvel an 2021 de l’armée ivoirienne au président Alassane Ouattara. «L’engagement de la gendarmerie nationale dans la lutte contre le grand banditisme et l’insécurité sur les grands axes routiers et les pistes a permis de réduire considérablement le phénomène de coupeurs de route qui est passé de 35 attaques en 2019 à 15 en 2020, contre 120 en 2017 », a-t-il indiqué.

Le général Doumbia a dressé à cette occasion le bilan des activités majeures de la « grande muette » en 2020 passant en revue des défis à relever.

« En ce qui concerne la lutte contre les drogues et stupéfiants, ce sont au total 3,056 tonnes de cannabis et plus de 65,799 tonnes de médicaments de qualité inférieure ou falsifiés qui ont été saisies par les douanes en 2020 », a notamment fait savoir le chef d’Etat-major.

S’agissant de la direction des Forêts et de la Faune, a-t-il ajouté, l’opération « Un jour, 5 millions d’arbres », a permis de reboiser 26 500 ha sur l’ensemble du territoire national, pour la reconstitution du couvert forestier.

Dans la foulée, le général Doumbia a assuré au chef de l’Etat la détermination et l’engagement des forces armées de Côte d’Ivoire à « faire face à toutes sortes de menaces d’où qu’elles viennent et à garantir la sécurité des Institutions, des populations et des biens ».

Pour sa part, le président ivoirien Alassane Ouattara a dit l’engagement de son gouvernement à renforcer davantage les forces opérationnelles de l’armée et à œuvrer pour améliorer les conditions de vie des forces de défense et de sécurité. « Je compte sur l’engagement des FACI afin d’assurer un climat de paix et de sécurité », a conclu M. Ouattara.