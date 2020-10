Recensement général des entreprises du Congo : les entrepreneurs appelé à s’impliquer

Pour la réussite du premier recensement des entreprises lancé en République du Congo, le directeur général de l’Institut national de la statistique, Gabriel Batsanga, a échangé le 28 octobre avec les responsables des entreprises de la capitale économique.

Lors de la rencontre avec les chefs d’entreprises, Gabriel Batsanga a signifié que les échanges portent sur deux principales questions, à savoir l’organisation du recensement général des entreprises du Congo et le recensement général de la population et de l’habitation. « En ce qui concerne le recensement général des entreprises au Congo, au moment où nous échangeons, il y a des agents recenseurs qui ont commencé à sillonner le territoire national dans l’objectif de recueillir un certain nombre d’informations. L’objectif visé par cette opération est de pouvoir dresser un répertoire exhaustif des entreprises des secteurs formel et informel qui opèrent en République du Congo, a-t-il indiqué. Et de poursuivre : « Nous lançons ici un appel aux responsables d’entreprises de la ville côtière afin que ces derniers reçoivent dans la fraternité les agents recenseurs de sexe masculin ou féminin déployés sur l’ensemble du territoire national.»

L’orateur a, en outre, demandé aux participants d’intéresser un maximum de personnes afin de servir comme agents recenseurs. «Les enregistrements sont faibles, on ne note pas assez d’engouement à Pointe-Noire de la part des candidats qui souhaitent être agents recenseurs pour le recensement général de la population et de l’habitation. Les critères ne sont pas très exigeants, le dépôt des dossiers est gratuit, le premier critère est d’être de nationalité congolaise, le deuxième être titulaire d’un diplôme de baccalauréat ou plus, le troisième être capable d’utiliser un ordinateur. Vous pouvez fournir un dossier comportant un curriculum vitae, la photocopie de la carte nationale d’identité, la photocopie du dernier diplôme et une demande adressée au directeur général de la statistique », a-t-il déclaré.

Lancé depuis le 23 octobre par le gouvernement, le premier recensement des entreprises au Congo est appuyé financièrement par la Banque mondiale. Sur plus de deux mille agents recenseurs dont la ville de Pointe-Noire a besoin pour son recensement général de la population et de l’habitation, on ne compte que 1372 dossiers déposés.