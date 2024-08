RDC : les Forces démocratiques alliées libèrent plus d’une quarantaine d’otages

Ces otages ont été libérés lors des offensives des FARDC, UPDF dans le territoire de Beni et Mambasa contre les terroristes des FDA alliés à l’EI.

Six miliciens maï-maï, seize femmes, 24 enfants et trois jeunes hommes, originaires du grand Nord de la province du Nord-Kivu, Ituri et Équateur ont été libérés. La majorité des femmes, otages depuis plusieurs années, sont devenus mères en captivité, et d’autres sont enceintes.

« Les forces armées de la République démocratique du Congo et de l’UPDF, dans des opérations conjointes, ont su tirer les otages des rangs de l’ennemi. Nous allons vous présenter une quarantaine de personnes. Nous allons remettre les enfants à la disposition de la Monusco », annonce le colonel Mak Hazukay, le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord.

Ces otages ont été libérés lors des offensives des FARDC, UPDF dans le territoire de Beni et Mambasa contre les terroristes des FDA alliés à l’EI (État islamique). La société civile de Beni appelle la communauté à bien accueillir les otages. Son président, Pépin Kavota, exhorte les habitants à mettre fin à la collaboration avec les ADF.

Les armées congolaise et ougandaise sont en opération conjointe contre les ADF depuis fin novembre 2021.