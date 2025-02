RDC : Le M23 annonce la reprise du trafic sur le lac Kivu

Suspendu il y a quelques jours par les anciennes autorités de la province du Nord-Kivu suite à la présence du M23 au port de Minova ; le trafic sur le lac Kivu reprend ce mardi 18 février 2025.

Le trafic maritime a repris sur le lac Kivu, dans l’est de la République démocratique du Congo, mardi, avec la réouverture des ports dans deux villes tombées aux mains des rebelles du M23. Le bureau humanitaire de l’ONU a déclaré que la reprise du trafic maritime permettrait aux groupes d’aide d’acheminer des fournitures à l’île d’Idjwi, sur le lac Kivu, où plus de 100 000 personnes ont cherché refuge pour échapper aux combats.

C’est ce qu’a annoncé dans un communiqué le gouverneur Bahati Erasto, installé il y a quelques jours par mouvement rebelle. Ceci, après la prise par le M23 de la ville de Bukavu, chef-lieu de la province voisine du Sud-Kivu où les rebelles poursuivent leur progression. Ainsi, les ports de Goma et Bukavu sont de nouveau opérationnels, ce qui permettra la reprise des échanges commerciaux entre les deux provinces occupées en grande partie par le M23.

Le groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda, tente de montrer qu’il peut administrer les villes de Goma et Bukavu, alors que le gouvernement et les responsables de l’ONU mettent en garde contre une catastrophe humanitaire imminente, notamment contre des épidémies potentielles de choléra et d’autres maladies.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a déclaré que des pillards avaient dérobé quelque 7 000 tonnes de denrées alimentaires lorsque l’armée congolaise s’est retirée de Bukavu et que les rebelles sont entrés dans la ville au cours du week-end.

Entre temps, l’aéroport de Goma, que les Nations unies décrivent comme une ligne de vie pour l’aide, reste fermé, ce qui pourrait rendre difficile l’intensification des opérations.