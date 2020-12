RDC : Jeanine Mabunda évincée de la présidence de l’Assemblée nationale

Les députés congolais se sont prononcés en faveur de la destitution de la présidente de l’Assemblée nationale proche de Joseph Kabila par 281 voix pour, contre 200 avec une abstention et un bulletin nul.C’est un coup dur que vient de subir le camp Kabila, en froid depuis quelques temps, avec le président Félix Tshisekedi. Et une belle victoire pour ce dernier qui aspire à s’émanciper de la tutelle de l’ancien président Joseph Kabila. Avec cette destitution, c’est non seulement Jeanine Mabunda qui tombe mais aussi plusieurs membres de son bureau.

C’est un succès de taille que vient donc de remporter le président Tshisekedi au vu de la composition de l’Assemblée nationale largement dominée par le Front Commun pour le Congo (FCC) de Joseph Kabila.

La majorité de fait acquise, l’actuel président peut désormais aspirer à nommer son informateur qui aura la lourde tâche d’identifier une nouvelle majorité. La constitution de celle-ci mettrait, de facto, fin à la coalition qu’il formait avec le FCC de Joseph Kabila depuis son arrivée au pouvoir.