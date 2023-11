RDC : 6 mois d’arriérés de salaire pour les gouverneurs de provinces

C’est ce qui ressort d’un mémorandum lu mercredi 15 novembre, à l’ouverture de la 10e conférence des gouverneurs à Kinshasa.

Les gouverneurs de provinces et les députés provinciaux réclament six mois de salaire impayé. L’information a été mentionnée dans un mémorandum rédigé par ces derniers et lu par le gouverneur du Maï-Ndombe, Rita Bola, à l’ouverture de leur 10e conférence à Kinshasa.

Le mémorandum mentionne «la nécessité de payer les émoluments et les salaires des gouverneurs provinciaux, des gouvernements provinciaux, qui totalisent à ce jour six mois de salaire impayé cette année ».

Le document souligne également l’urgence de « mettre des fonds secrets de recherche nécessaires à la disposition des gouverneurs de provinces, comme promis à Mbandaka, lors de la dernière conférence des gouverneurs de provinces pour lutter contre le banditisme, maintenir l’ordre public et assurer la sécurisation des élections ».

Les chefs des exécutifs provinciaux reviennent aussi sur le fonctionnement de la Conférence des gouverneurs, et font remarquer que la lecture de comptes rendus des neuf premières sessions de conférence des gouverneurs leur permet de constater la non-exécution des recommandations de ces assises depuis 2009.