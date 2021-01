RCA : le gouvernement entend viabiliser la voie fluviale Pointe-Noire-Bangui

L’annonce a été faite lundi 25 janvier 2021, par le ministre centrafricain des Transports et de l’Aviation civile, Arnaud Djoubaye Abazen.

En Centrafrique, le gouvernement évalue la nécessité de viabiliser la voie fluviale reliant Pointe-Noire en République du Congo à Bangui. L’information a été donnée par Arnaud Djoubaye Abazen, ministre des Transports, lundi au sortir d’une réunion avec les syndicats des transporteurs, les opérateurs de l’import-export et le patronat.

Cet état des choses fait suite au blocage des travaux du corridor Bangui-Garoua Boulaï, qui devait faciliter les activités d’import-export de la République centrafricaine. Au cas où la crise sécuritaire sur ce corridor perdurait, le gouvernement entend privilégier la voie fluviale, dans le but d’approvisionner la capitale en produits de première nécessité, qui deviennent de plus en plus rares sans compter l’épuisement des stocks. C’est du moins ce qu’a précisé le ministre des Transports.

Arnaud Djoubaye Abazen ajoute que le gouvernement centrafricain se propose d’accorder des exonérations pour inciter les transporteurs qui craignent déjà les importantes charges fiscales auxquelles ils vont faire face.

Il est important de dire que depuis mi-décembre dernier, des groupes armés se sont coalisés pour lancer une offensive contre le gouvernement. La nouvelle alliance rebelle multiplie les attaques, et veulent étouffer économiquement Bangui avec un blocus du corridor Bangui-Garoua Boulaï.