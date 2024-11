Primud : deux congolais nominés

Afara Tsena et Paterne Maestro sont en lice de la neuvième édition du Prix international des musiques urbaines (Primud), qui se tiendra le dimanche 10 novembre à Abidjan.

La 9e édition du Primud se tiendra dimanche 10 novembre à Abidjan, en Côte-d’Ivoire. Cette cérémonie de récompense du mérite vise à valoriser la diversité et la richesse culturelle africaine, en mettant en lumière les créateurs qui font vivre et rayonner l’art sur le continent et dans le monde. Elle contribue également au développement et à la promotion de l’industrie culturelle africaine, en favorisant les échanges et les opportunités entre les acteurs du secteur.

Afara Tsena et Paterne Maestro sont les deux congolais sont dans la liste des nominés. Afara Tsena qui est nominé dans la catégorie « Meilleur artiste d’Afrique centrale », est face à qu’Innoss’B, Gaz Mawete, Rj Kaniera, Emmaa, Kacee, Krys M, Mamie. Pour le prix « Meilleur artiste rappeur francophone », Paterne Maestro sera en concurrence avec Didi B, Suspect 95, Iba one et Smarty, Alesh.

A travers son innovant concept « Afro-Mbokalisation » qui allie le ndombolo, le coupé décalé et le folklore de son pays, Afara Tsena a réussi à faire vibrer les foules au Congo et partout ailleurs.

De son côté Paterne Maestro, de son vrai nom Auge Paterne Okonda Otou, est un auteur-compositeur et rappeur. Il est une figure montante de la musique urbaine congolaise, apportant une nouvelle dimension au rap grâce à son approche folklorique et à son interaction directe avec le public.

Rappelons que le Primud est une iinitiative de l’artiste ivoirien précurseur du coupé décalé Molare.