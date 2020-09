Présidentielle ivoirienne: un aspirant à la candidature remercie le Conseil constitutionnel après l’invalidation de son dossier

Le candidat indépendant à la présidentielle ivoirienne Bessi M’Bouke Benjamin dont la candidature a été invalidée lundi dernier par le Conseil constitutionnel, a dit jeudi à Abidjan, « s’aligner à cette décision » remerciant le juge constitutionnel ivoirien.« En tant que citoyen respectueux des symboles de l’État et donc de ses institutions, je prends acte et je m’aligne à cette décision. Je puis vous dire que nous tombons les armes à la main. Tout en reconnaissant la diligence avec laquelle les dossiers de candidature ont été traités, je voudrais marquer un point d’honneur à remercier la Commission indépendante et le conseil constitutionnel », a affirmé M. Bessi dans une conférence de presse.

Analysant cette invalidation de sa candidature, il a estimé que « l’échec d’aujourd’hui prépare la victoire de demain». «Je ne donnerai aucune consigne de vote à mes partisans… Je ne me retrouve pas dans une opposition. Je suis un indépendant », a précisé M. Bessi.

Le Conseil constitutionnel ivoirien a invalidé la candidature de M. Bessi, qui est cadre du secteur privé ivoirien, estimant qu’il a produit un certificat de régime fiscal et une attestation de situation fiscale signés par le receveur des impôts en lieu et place de l’attestation de régularité fiscale signée par le directeur général des impôts.

Lundi dernier, le Conseil constitutionnel ivoirien a rendu public la liste des candidats retenus à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020, déclarant éligibles quatre candidats sur 44, notamment Alassane Ouattara, Affi N’Guessan, Kouadio Konan Bertin dit KKB et Henri Konan Bédié.

Hormis M. Bessi, la plupart des candidats recalés à cette élection comme Guillaume Soro et Mabri Toikeusse ont unanimement condamné cette décision du Conseil constitutionnel dénonçant une «forfaiture ». La présidentielle ivoirienne est constitutionnellement prévue le 31 octobre prochain.